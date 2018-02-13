ЦСКА сыграл вничью с «Црвеной Звездой» в матче Лиги Европы

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Московский футбольный клуб ЦСКА на выезде сыграл вничью с сербским ФК «Црвена Звезда» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
ЦСКА сыграл вничью с «Црвеной Звездой» в матче Лиги Европы
  • Вратарь ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев и вратарь ФК «Црвена Звезда» Милан Борян
  • © Антон Денисов / РИА Новости

Встреча, проходившая в Белграде на стадионе «Райко Митич», завершилась со счётом 0:0.

Ответный матч состоится 21 февраля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Ранее сообщалось, что фанаты «Црвены Звезды» устроили перформанс с использованием символики «Спартака» перед матчем с ЦСКА в Лиге Европы.

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