ЦСКА сыграл вничью с «Црвеной Звездой» в матче Лиги Европы
Московский футбольный клуб ЦСКА на выезде сыграл вничью с сербским ФК «Црвена Звезда» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
- Вратарь ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев и вратарь ФК «Црвена Звезда» Милан Борян
- © Антон Денисов / РИА Новости
Встреча, проходившая в Белграде на стадионе «Райко Митич», завершилась со счётом 0:0.
Ответный матч состоится 21 февраля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
Ранее сообщалось, что фанаты «Црвены Звезды» устроили перформанс с использованием символики «Спартака» перед матчем с ЦСКА в Лиге Европы.
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