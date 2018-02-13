Фанаты «Црвены Звезды» устроили перформанс с использованием символики «Спартака» перед матчем с ЦСКА в ЛЕ

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Болельщики сербского футбольного клуба «Црвена Звезда» перед началом матча 1/16 финала Лиги Европы с московским ЦСКА устроили перформанс, в котором использовали элементы символики другого российского клуба — «Спартака».

На своей трибуне фанаты изобразили глаза гладиатора, слева от которого видна эмблема «Црвены Звезды», а справа — «Спартака».

Ранее сообщалось, что Ахмед Муса выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч ЛЕ с «Црвеной Звездой».

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