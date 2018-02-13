Фанаты «Црвены Звезды» устроили перформанс с использованием символики «Спартака» перед матчем с ЦСКА в ЛЕ

Болельщики сербского футбольного клуба «Црвена Звезда» перед началом матча 1/16 финала Лиги Европы с московским ЦСКА устроили перформанс, в котором использовали элементы символики другого российского клуба — «Спартака».

На своей трибуне фанаты изобразили глаза гладиатора, слева от которого видна эмблема «Црвены Звезды», а справа — «Спартака».

Amazing choreography made by #Delije at tonight's match between Crvena Zvezda and CSKA Moscow. pic.twitter.com/JuMrYUoye8 — When Sunday Comes (@WSCsupporters) 13 февраля 2018 г.

Ранее сообщалось, что Ахмед Муса выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч ЛЕ с «Црвеной Звездой».