Муса выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч ЛЕ с «Црвеной Звездой»
С первых минут на поле стадиона «Райко Митич» в Белграде выйдут:
— голкипер: Игорь Акинфеев;
— защитники: Константин Кучаев, Понтус Вернблум, Василий Березуцкий, Виктор Васин и Марио Фернадес;
— полузащитники: Александр Головин, Бибрас Натхо и Алан Дзагоев;
— нападающие: Ахмед Муса и Витиньо.
Начало встречи — в 20:00 мск.
Ранее сообщалось, что матч ЦСКА с «Црвеной Звездой» в Лиге Европы начнётся с минуты молчания в память о жертвах крушения Ан-148.