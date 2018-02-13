Муса выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч ЛЕ с «Црвеной Звездой»

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Московский футбольный клуб ЦСКА объявил стартовый состав на первый матч 1/16 финала Лиги Европы с сербской «Црвеной Звездой».

С первых минут на поле стадиона «Райко Митич» в Белграде выйдут:

— голкипер: Игорь Акинфеев;

— защитники: Константин Кучаев, Понтус Вернблум, Василий Березуцкий, Виктор Васин и Марио Фернадес;

— полузащитники: Александр Головин, Бибрас Натхо и Алан Дзагоев;

— нападающие: Ахмед Муса и Витиньо.

Начало встречи — в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что матч ЦСКА с «Црвеной Звездой» в Лиге Европы начнётся с минуты молчания в память о жертвах крушения Ан-148.

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