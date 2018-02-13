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Матч ЦСКА в Лиге Европы начнётся с минуты молчания в память о жертвах крушения Ан-148

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Матч между белградской «Црвеной Звездой» и московским ЦСКА начнётся с минуты молчания в память о погибших при крушении самолёта Ан-148 в Раменском районе Подмосковья.

Об этом сообщает официальный Twitter российского клуба.

Встреча между командами состоится 13 февраля в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что матчи баскетбольной Единой лиги ВТБ начнутся с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе Ан-148.

11 февраля самолёт Ан-148 разбился в Московской области вскоре после того, как вылетел из аэропорта Домодедово в Орск.

Жертвами авиакатастрофы стали 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

О расследовании обстоятельств катастрофы — в материале RT.

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