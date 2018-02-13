Матч ЦСКА в Лиге Европы начнётся с минуты молчания в память о жертвах крушения Ан-148

Матч между белградской «Црвеной Звездой» и московским ЦСКА начнётся с минуты молчания в память о погибших при крушении самолёта Ан-148 в Раменском районе Подмосковья.

Об этом сообщает официальный Twitter российского клуба. Встреча между командами состоится 13 февраля в 20:00 мск. Матч #ЦрвенаЗвездаЦСКА начнётся с минуты молчания в память о жертвах крушения пассажирского Ан-148 в Подмосковье. — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 13 февраля 2018 г. Ранее сообщалось, что матчи баскетбольной Единой лиги ВТБ начнутся с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе Ан-148. 11 февраля самолёт Ан-148 разбился в Московской области вскоре после того, как вылетел из аэропорта Домодедово в Орск. Жертвами авиакатастрофы стали 65 пассажиров и шесть членов экипажа. О расследовании обстоятельств катастрофы — в материале RT.