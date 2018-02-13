Матч ЦСКА в Лиге Европы начнётся с минуты молчания в память о жертвах крушения Ан-148
Об этом сообщает официальный Twitter российского клуба.
Встреча между командами состоится 13 февраля в 20:00 мск.
Матч #ЦрвенаЗвездаЦСКА начнётся с минуты молчания в память о жертвах крушения пассажирского Ан-148 в Подмосковье.— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 13 февраля 2018 г.
Ранее сообщалось, что матчи баскетбольной Единой лиги ВТБ начнутся с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе Ан-148.
11 февраля самолёт Ан-148 разбился в Московской области вскоре после того, как вылетел из аэропорта Домодедово в Орск.
Жертвами авиакатастрофы стали 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
О расследовании обстоятельств катастрофы — в материале RT.