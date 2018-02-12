Матчи баскетбольной Единой лиги ВТБ начнутся с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе Ан-148
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Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
Матч «Химки» — ВЭФ пройдёт в Химках, встреча «Калев» — УНИКС состоится в Таллине.
11 февраля самолёт Ан-148 компании «Саратовские авиалинии» потерпел крушение после вылета из московского аэропорта Домодедово в город Орск. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.
Ранее хоккеист олимпийской сборной США Джонатан Блум выразил соболезнования родным погибших в авиакатастрофе в Подмосковье.