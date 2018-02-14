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Сёмин заявил, что «Локомотив» не готов на 100% к матчу с «Ниццой» в ЛЕ

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы с французской «Ниццой».
Сёмин заявил, что «Локомотив» не готов на 100% к матчу с «Ниццой» в ЛЕ
  • Юрий Сёмин
  • © Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Мы проведём первый официальный матч после двухмесячного перерыва. Готовились ровно месяц на сборах, провели серию контрольных поединков. Нельзя сказать, что команда готова на 100%, но есть характер и волевые усилия. Это сыграет свою роль. Матч пройдёт на великолепном стадионе и отличном поле. Настрой хороший», — приводит слова Сёмина пресс-служба клуба.

Он отметил, что «Ницца» — хорошая команда со своим стилем игры.

«Они здорово владеют мячом, имеют хорошую группу атаки и линию полузащиты. В комбинационном плане «Ницца» выглядит эффектно. Чемпионат Франции входит в пятёрку лучших в Европе», — добавил специалист.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы состоится в Ницце 15 февраля.

Ранее главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал погодные условия накануне матча 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком».

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