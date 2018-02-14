Тренер «Спартака» Каррера: выпьем по стопочке водки перед игрой с «Атлетиком», если будет очень холодно

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал погодные условия накануне матча 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком».

«Поле будет в отличном состоянии, а это фундамент хорошей игры. Если будет очень холодно, то перед игрой выпьем по стопочке водки, чтобы согреться», — цитирует Карреру Sport24.ru.

Наставник красно-белых также сказал, какой счёт его устроит в матче Лиги Европы.

«На этот вопрос легко ответить. Каждый бы хотел победить со счётом 5:0. Нас ждёт тяжёлая игра, главной задачей будет не пропустить», — сказал Каррера.

Матч «Спартак» — «Атлетик» состоится 15 февраля. Начало — в 21:00.

Ранее коммерческий директор московского «Спартака» Александр Атаманенко рассказал о темпах продаж билетов на домашний матч 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком».