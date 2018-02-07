Коммерческий директор «Спартака» рассказал темпах продаж билетов на матч с «Атлетиком»
«Мы довольны темпами продаж. Открыли дополнительные зоны продажи для наших болельщиков — это гостевая трибуна в части трибуны С. Так что есть ещё билеты в продаже, учитывая дополнительную квоту», — приводит слова Атаманенко «Чемпионат».
Он выразил надежду, что в ближайшие два-три дня «Спартак» подойдёт к солд-ауту и команда выйдет на игру при заполненном стадионе.
Отмечается, что предоставленная квота «Атлетика» распродана не вся.
Ранее Промес назвал причину, по которой он остался в «Спартаке».