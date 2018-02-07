Коммерческий директор «Спартака» рассказал темпах продаж билетов на матч с «Атлетиком»

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Коммерческий директор московского «Спартака» Александр Атаманенко рассказал о темпах продаж билетов на домашний матч 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком».

«Мы довольны темпами продаж. Открыли дополнительные зоны продажи для наших болельщиков — это гостевая трибуна в части трибуны С. Так что есть ещё билеты в продаже, учитывая дополнительную квоту», — приводит слова Атаманенко «Чемпионат».

Он выразил надежду, что в ближайшие два-три дня «Спартак» подойдёт к солд-ауту и команда выйдет на игру при заполненном стадионе.

Отмечается, что предоставленная квота «Атлетика» распродана не вся.

Ранее Промес назвал причину, по которой он остался в «Спартаке».

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