Промес назвал причину, по которой он остался в «Спартаке»

Голландский полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес назвал причины, по которым он остался в составе действующих чемпионов России.

«Все знают, что у меня есть амбиции, что хочу попробовать себя в Европе. Я этого не скрываю, но сейчас я на сто процентов в «Спартаке». Тут мой дом. Это и есть причина, по которой я остался. Я не могу вечно находиться в команде, но сейчас я счастлив тут. Все знают, как я люблю «Спартак», — цитирует Промеса «Чемпионат».

Голландец сказал, что при желании легко покинул бы стан красно-белых.

«Если бы захотел уйти, то легко мог бы это сделать. Варианты имелись. Я мог бы рассказывать, кто мной интересуется. Многие зовут, но мне хорошо в «Спартаке», — сказал Промес.

Ранее СМИ сообщали, что английский «Саутгемптон» возобновит переговоры по трансферу полузащитника «Спартака» Промеса летом.