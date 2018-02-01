СМИ: «Саутгемптон» возобновит переговоры по трансферу полузащитника «Спартака» Промеса летом

Английский футбольный клуб «Саутгемптон» отказался от намерений приобрести полузащитника российского «Спартака» и национальной сборной Нидерландов Квинси Промеса в зимнее трансферное окно, но намерен возобновить переговоры по трансферу футболиста летом.

Об этом сообщает BBC. По неофициальной информации, красно-белые планируют выручить примерно €40 млн от продажи Промеса, отличившегося десятью забитыми мячами в 17 матчах текущего чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» Денис Глушаков получил травму в контрольном матче команды с болгарским ЦСКА.