Полузащитник «Спартака» Глушаков получил травму в контрольном матче с ЦСКА

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Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков не смог доиграть контрольный матч красно-белых с болгарским ЦСКА на учебно-тренировочном сборе в Испании из-за сильного ушиба поясничной области.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на руководителя медицинского департамента клуба Михаила Вартапетова.

По словам специалиста, в «Спартаке» надеются, что Глушаков успеет восстановиться за несколько дней и сможет принять участие в других матчах команды на сборе в Испании.

Ранее сообщалось, что «Спартак» сыграл вничью с болгарским ЦСКА в контрольном матче.

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