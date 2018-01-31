«Спартак» сыграл вничью с болгарским ЦСКА в контрольном матче

В рамках учебно-тренировочного сбора в Испании действующий чемпион Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Спартак» провёл контрольный матч с болгарским клубом ЦСКА, который завершился вничью — 0:0.

Следующую контрольную встречу красно-белые проведут 3 февраля. Соперником команды Массимо Карреры станет китайский коллектив «Хэбэй Чайна Форчун». Ранее сообщалось, что «Спартак» отклонил предложение английского «Ньюкасла» об аренде нападающего Зе Луиша.