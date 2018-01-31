СМИ: «Спартак» отклонил предложение «Ньюкасла» об аренде нападающего Зе Луиша

Действующий чемпион Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Спартак» отклонил предложение английского «Ньюкасла» об аренде нападающего Зе Луиша с опцией последующего выкупа его контракта.

Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что руководство красно-белых готово рассмотреть только варианты с прямой продажей Зе Луиша за крупную сумму.

В текущем чемпионате РФПЛ форвард провёл 10 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Спартак» подписал контракт с полузащитником Софьяном Ханни.