«Спартак» подписал контракт с футболистом Ханни

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Московский «Спартак» пришёл к соглашению с бельгийским «Андерлехтом» о трансфере полузащитника Софиана Ханни.

Об этом сообщает официальный сайт российского клуба.

Контракт с игроком заключён на три с половиной года.

В нынешнем сезоне Ханни забил восемь голов и сделал шесть результативных передач в 23 матчах. В 2016 году он получил звания лучшего игрока арабского происхождения и лучшего игрока африканского происхождения в чемпионате Бельгии.

1 февраля Ханни прибудет на тренировочный сбор своей новой команды.

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