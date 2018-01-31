«Спартак» подписал контракт с футболистом Ханни
Об этом сообщает официальный сайт российского клуба.
Контракт с игроком заключён на три с половиной года.
В нынешнем сезоне Ханни забил восемь голов и сделал шесть результативных передач в 23 матчах. В 2016 году он получил звания лучшего игрока арабского происхождения и лучшего игрока африканского происхождения в чемпионате Бельгии.
1 февраля Ханни прибудет на тренировочный сбор своей новой команды.
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