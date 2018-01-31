Смолов признался, где решил продолжить карьеру

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов обратился к болельщикам команды с официальным заявлением.

«Я принял решение не переходить в другую российскую команду этой зимой. Во-первых, это было бы не совсем правильным по отношению к моему нынешнему клубу — у нас всего одно очко отставания в борьбе за место в Лиге чемпионов. Во-вторых, я провёл в Краснодаре два с половиной отличных года и считаю, что клуб вправе получить достойную компенсацию за мой переход, особенно если речь идёт о конкурентах», — приводит слова Смолова официальный сайт «Краснодара».

Футболист отметил, что попросил руководство и агентов прекратить любые переговоры по его трансферу, когда понял, что клуб может не получить приемлемую сумму за его продажу.

Он сообщил, что главным мотивом его решения было то, что возможный переход в другой российский клуб мог помешать ему реализовать мечту попробовать себя в одном из сильнейших европейских чемпионатов.

«Я продолжу трудиться и играть в «Краснодаре», чтобы помочь команде добиться результата, а мне хорошо подготовиться к чемпионату мира, и летом буду ждать предложения, которое устроит «Краснодар» и будет соответствовать моим целям», — добавил Смолов.

Ранее сообщалось, что Смолов не уедет в Англию в зимнее трансферное окно.