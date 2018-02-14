Макарова проиграла Халеп во втором круге турнира WTA в Катаре

Российская теннисистка Екатерина Макарова не смогла пробиться в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в столице Катара — Дохе.

В матче второго круга Макарова в двух сетах проиграла второй ракетке мира румынке Симоне Халеп. Встреча продолжалась 1 час 11 минут и завершилась со счётом 3:6, 0:6.

Следующей соперницей Халеп станет латвийка Анастасия Севастова.

Ранее сообщалось, что Анна Блинкова обыграла Кристину Младленович на турнире WTA в Катаре.