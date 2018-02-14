Макарова проиграла Халеп во втором круге турнира WTA в Катаре
Российская теннисистка Екатерина Макарова не смогла пробиться в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в столице Катара — Дохе.
- Екатерина Макарова
- globallookpress.com
- © Nikku/ZUMAPRESS.com
В матче второго круга Макарова в двух сетах проиграла второй ракетке мира румынке Симоне Халеп. Встреча продолжалась 1 час 11 минут и завершилась со счётом 3:6, 0:6.
Следующей соперницей Халеп станет латвийка Анастасия Севастова.
Ранее сообщалось, что Анна Блинкова обыграла Кристину Младленович на турнире WTA в Катаре.
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