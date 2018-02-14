Блинкова обыграла Младленович на турнире WTA в Катаре

Российская теннисистка Анна Блинкова пробилась в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в столице Катара — Дохе.

В матче второго круга 19-летняя россиянка, занимающая 164-ю строчку в мировом рейтинге теннисисток, в двух сетах обыграла 13-ю ракетку планеты француженку Кристину Младленович.

Встреча продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:3.

Следующей соперницей Блинковой, пробившейся в основную сетку турнира через квалификацию, станет другая представительница Франции — Каролин Гарсия.

Ранее сообщалось, что Мария Шарапова не смогла выйти во второй круг турнира WTA в Катаре.