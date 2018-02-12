Шарапова не смогла выйти во второй круг турнира WTA в Катаре

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Россиянка Мария Шарапова потерпела поражение от румынки Моники Никулеску в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в столице Катара Дохе.
Шарапова не смогла выйти во второй круг турнира WTA в Катаре
  • Reuters

Встреча продолжалась 2 часа 39 минут и завершилась со счётом 6:4, 4:6, 3:6.

Следующей соперницей Никулеску станет либо представительница Омана Фатма Аль-Набхани, либо словачка Магдалена Рыбарикова.

Ранее сообщалось, что Екатерина Макарова и Анна Блинкова вышли во второй круг турнира WTA в Катаре.

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