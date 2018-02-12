Макарова и Блинкова вышли второй круг турнира WTA в Катаре

Россиянки Екатерина Макарова и Анна Блинкова преодолели барьер первого круга на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в столице Катара Дохе.

Макарова в двух сетах обыграла представительницу Китая Чжан Шуай со счётом 7:5, 6:0.

Блинкова, пробившаяся в основную сетку турнира через квалификацию, не пропустила во второй круг соотечественницу Елену Веснину. Матч завершился со счётом 6:1, 6:3.

Следующей соперницей Макаровой станет вторая ракетка мира румынка Симона Халеп. Блинкова сыграет либо с китаянкой Пэн Шуай либо с француженкой Кристиной Младленович.

Другие представительницы России Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова завершили своё выступление на турнире в Дохе. Кастакина не смогла доиграть матч с американкой Катрин Беллис из-за травмы шеи, а Павлюченкова проиграла словачке Доминике Цибулковой (4:6, 6:7).

Ранее сообщалось, что Серена Уильямс проиграла в первом официальном матче после рождения ребёнка.