Серена Уильямс проиграла в первом официальном матче после рождения ребёнка

Короткая ссылка
Американская теннисистка Серена Уильямс провела первый официальный матч после рождения ребёнка.

В матче 1/4 финала Мировой группы Кубка Федерации Уильямс в паре со своей сестрой Винус проиграла голландкам Лесли Керкхове и Деми Схюрс со счётом 2:6, 3:6.

Это поражение не повлияло на итоговый исход встречи. Сборная США вышла в полуфинал КФ, где встретится со сборной Франции.

Уильямс ранее играла выставочный матч против латвийки Елены Остапенко и проиграла его.

Ранее Уильямс заявила о несправедливости, что у Роджера Федерера четверо детей, но он не пропустил ни одного турнира.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Теннис
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru