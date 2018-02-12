Серена Уильямс проиграла в первом официальном матче после рождения ребёнка

Американская теннисистка Серена Уильямс провела первый официальный матч после рождения ребёнка.

В матче 1/4 финала Мировой группы Кубка Федерации Уильямс в паре со своей сестрой Винус проиграла голландкам Лесли Керкхове и Деми Схюрс со счётом 2:6, 3:6.

Это поражение не повлияло на итоговый исход встречи. Сборная США вышла в полуфинал КФ, где встретится со сборной Франции.

Уильямс ранее играла выставочный матч против латвийки Елены Остапенко и проиграла его.

Ранее Уильямс заявила о несправедливости, что у Роджера Федерера четверо детей, но он не пропустил ни одного турнира.