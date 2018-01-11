Теннисистка Уильямс: несправедливо, что у Федерера четверо детей, но он не пропустил ни одного турнира

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс поделилась эмоциями от рождения дочери.

«В первые месяцы после родов я испытала много сильных эмоций. Иногда я очень расстраивалась и говорила: «Боже, я не могу это сделать». (Такой же негатив я иногда испытываю на корте — видимо, вот такой я человек.) А потом начинала переживать, чувствовать себя виноватой: «Почему же мне так грустно, если у меня такая прелестная дочь?..» Эмоции были невероятными!» — цитирует слова Уильямс Vogue.

Спортсменка отметила, что никто не хочет говорить о моментах слабости после рождения ребёнка, о напряжении, которое постоянно ощущает женщина, о чувстве беспомощности, которое она испытывает, когда ребёнок плачет.

«У Федерера четверо детей, но он едва ли пропустил хоть один турнир. Это несправедливо!» — пожаловалась Уильямс, добавив, что просто не знает, что бы с ней было, если бы у неё родилась двойня.

Ранее сообщалось, что Хачанов проиграл дель Потро в четвертьфинале теннисного турнира в Окленде.