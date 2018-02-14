Американская команда «Хаас» первой представила новый болид на сезон 2018 года «Формулы-1»

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Американская команда «Формулы-1» «Хаас» первой презентовала свой болид на сезон 2018 года.
Американская команда «Хаас» первой представила новый болид на сезон 2018 года «Формулы-1»
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  • © @RGrosjean

Как сообщает пресс-служба команды, новый болид, получивший индекс VF-18, является улучшенной версией прошлогодней машины.

«Хаас» выступает в «Формуле-1» с 2016 года. Прошлый сезон команда завершила на восьмом месте в Кубке конструкторов.

Основными пилотами на сезон-2018 остались датчанин Кевин Магнуссен и француз Роман Грожан.

Ранее сообщалось, что компания Acronis и «Уильямс» объявили о начале технологического партнёрства.

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