Международная компания Acronis и «Уильямс» объявили о начале технологического партнёрства

Международная компания Acronis, специализирующаяся на защите цифровых данных, и британская команда «Формулы-1» «Уильямс» объявили о начале технологического партнёрства.

«Мы лидируем в области технологий защиты данных и продолжаем совершенствоваться. Технологии, инновации, скорость и настрой на победу — в основе нашей ДНК, и именно это роднит нас с «Уильямс». Решения Acronis для защиты данных идеально подходят для обработки больших массивов данных команды. С нетерпением ждём следующего гоночного сезона с «Уильямс», — заявил основатель и генеральный директор Acronis Сергей Белоусов.

В британской команде также выразили надежду на плодотворное сотрудничество.

«Техническая инновация лежит в основе всего, чем занимается «Уильямс». Поэтому у нас возникает серьёзная потребность в защите наших данных. Мы рады сотрудничеству с Acronis, ценности которой совпадают с нашими собственными. Продукты Acronis будут защищать данные посредством резервного копирования, аварийного восстановления, безопасной синхронизации и совместного использования файлов. Мы рады сотрудничеству с компанией, ценности которой зеркально отражают наши и дают возможность развивать технологии и создавать инновации. Мы ожидаем, что в предстоящем сезоне Acronis предоставит нам практические решения, которые помогут в соревнованиях», — отметила заместитель руководителя «Уильямс» Клэр Уильямс.

В следующем сезоне пилотировать болиды британской команды будут канадец Лэнс Стролл и россиянин Сергей Сироткин.

Ранее руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг заявил, что Сироткин своим трудом заслужил место в «Формуле-1».