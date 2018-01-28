Руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг рассказал о подробностях подписания контракта между командой «Формулы-1» «Уильямс» и российским пилотом Сергеем Сироткиным.

«Достижение наше то, что Серёжа своим трудом, своим трудолюбием доказал, что может выступать в «Формуле-1». И «Уильямс» выбрала его из трёх пилотов, которые претендовали на это место, в их числе и Роберт Кубица», — рассказал Ротенберг RT.

Глава SMP Racing Ротенберг: Сироткин своим трудом заслужил место в «Формуле-1»

Он отметил, что средства, которые «Уильямс» получит от SMP Racing, пойдут на развитие пилота и технической составляющей автоспорта.

«Для нас это очень важно. Потому что мы строим свою машину BR-1, которая сейчас выйдет на старте в чемпионате мира по гонкам на выносливость. Это тоже определённый опыт. Поэтому здесь мы как бы убиваем двух зайцев: Серёжа едет в «Формуле-1», и мы ещё получаем опыт в разработке автомобиля», — добавил глава SMP Racing.

Ранее Сироткин рассказал, под каким номером будет выступать в «Формуле-1».