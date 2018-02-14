Российские баскетболистки разгромили команду Албании с разницей в 113 очков в матче отборочного турнира ЧЕ-2019

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Женская сборная России по баскетболу в гостях одержала разгромную победу над командой Албании в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года.

Встреча завершилась со счётом 148:35.

В составе сборной России наибольшую результативность показала Мария Вадеева, набравшая 24 очка и записавшая в свой актив семь подборов и семь передач. Две баскетболистки оформили дабл-дабл — Раиса Мусина (17 очков, 14 подборов) и Наталья Виеру (10 очков, 14 подборов).

Россиянки одержали четыре победы в четырёх матчах квалификации чемпионата Европы. В следующем матче, который пройдёт 17 ноября, сборная России на выезде сыграет с командой Литвы.

Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» впервые с 2000 года стал обладателем Кубка России по баскетболу.

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