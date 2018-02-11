«Локомотив-Кубань» впервые с 2000 года стал обладателем Кубка России по баскетболу

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Краснодарский «Локомотив-Кубань» одержал победу над «Нижним Новгородом» в «Финале четырёх» Кубка России по баскетболу.

Матч завершился со счётом 85:64.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Локомотива» Дмитрий Кулагин, набравший 29 очков. Он также был признан самым ценным игроком «Финала четырёх».

Для краснодарского клуба эта победа на турнире стала второй. Прежде «Локомотив-Кубань» выигрывал Кубок России в 2000 году. Самым титулованным клубом в Кубке России по баскетболу является московский ЦСКА, выигравший турнир четыре раза.

В матче за третье место «Новосибирск» обыграл иркутский «Иркут» со счётом 79:75.

Ранее сообщалось, что женская сборная России победила Венгрию в матче отборочного турнира ЧЕ-2019 по баскетболу.

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