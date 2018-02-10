Женская сборная России по баскетболу победила Венгрию в матче отборочного турнира ЧЕ-2019 по баскетболу
Встреча завершилась со счётом 71:64 в пользу сборной России.
В составе российской команды самой результативной стала Раиса Мусина (12 очков).
У команды Венгрии больше всех очков набрала Тияна Кривацевич (13 очков).
Сборная России с 6 очками лидирует в отборочной группе С. Команда Венгрии идёт на втором месте (5 очков).
Следующий матч сборная России проведёт 14 февраля дома против сборной Албании.
Чемпионат Европы — 2019 пройдёт в Сербии и Латвии.
Ранее женская сборная России по баскетболу одержала победу над национальной командой Литвы в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года.