Сборная России по хоккею пропустила первую шайбу на ОИ-2018

Сборная России пропустила шайбу от национальной команды Словакии в матче первого тура группового этапа хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Reuters

Шайбу забросил Петер Олвецки с передачи Доминика Граняка. Это первая пропущенная российской командой шайба на турнире. На данный момент счёт в матче 2:1 в пользу российской сборной. Ранее Кирилл Капризов удвоил преимущество сборной России по хоккею в матче против Словакии на ОИ-2018.