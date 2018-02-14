Сборная России по хоккею пропустила первую шайбу на ОИ-2018

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Сборная России пропустила шайбу от национальной команды Словакии в матче первого тура группового этапа хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Сборная России по хоккею пропустила первую шайбу на ОИ-2018
  • Reuters

Шайбу забросил Петер Олвецки с передачи Доминика Граняка.

Это первая пропущенная российской командой шайба на турнире.

На данный момент счёт в матче 2:1 в пользу российской сборной.

Ранее Кирилл Капризов удвоил преимущество сборной России по хоккею в матче против Словакии на ОИ-2018.

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