Сборная России по хоккею пропустила первую шайбу на ОИ-2018
Сборная России пропустила шайбу от национальной команды Словакии в матче первого тура группового этапа хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
- Reuters
Шайбу забросил Петер Олвецки с передачи Доминика Граняка.
Это первая пропущенная российской командой шайба на турнире.
На данный момент счёт в матче 2:1 в пользу российской сборной.
Ранее Кирилл Капризов удвоил преимущество сборной России по хоккею в матче против Словакии на ОИ-2018.
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