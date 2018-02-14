Стали известны подробности смерти фаната ЦСКА

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Фанат ЦСКА Дмитрий Бугров, известный как Дима Лысый, рассказал про смерть болельщика армейцев перед матчем 1/16 финала Лиги Европы в Белграде.
Стали известны подробности смерти фаната ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

Поклонник армейского клуба по прозвищу Лёха Страус скончался в Белграде накануне матча против «Црвены Звезды».

«Человек просто неожиданно умер. Как я слышал, Алексей шёл с ребятами, и вдруг у него подкосились ноги. Его подхватили под руки, а он скончался. Когда приехала машина скорой помощи, Алексей уже был мёртв. Эта ситуация не имеет даже близко отношения к матчу с довольно заклятым соперником», — цитирует Бугрова «Чемпионат».

Болельщики сербского клуба дружат с поклонниками московского «Спартака» — принципиальным соперником ЦСКА. Бугров также предположил, что смерть россиянина наступила из-за тяжёлого перелёта.

«Возможно, свою роль в смерти Алексея сыграла усталость, перемена климата. Хотя человек никогда не жаловался на здоровье, был совершенно здоров», — добавил Дима Лысый.

Ранее сообщалось, что московский футбольный клуб ЦСКА на выезде сыграл вничью с сербским ФК «Црвена Звезда» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

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