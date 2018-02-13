Болельщик ЦСКА скончался в Сербии перед матчем Лиги Европы с «Црвеной Звездой»

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В Белграде скончался болельщик московского ЦСКА, приехавший в Сербию на первый матч 1/16 финала Лиги Европы c «Црвеной Звездой».

«Нам известен сам факт того, что сегодня скончался болельщик, пока никакой другой информации нет», — приводит слова представителя пресс-службы ЦСКА РИА Новости.

Встреча между командами состоится 13 февраля в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что матч ЦСКА с «Црвеной Звездой» в Лиге Европы начнётся с минуты молчания в память о жертвах крушения Ан-148.

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