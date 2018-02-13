Группа депутатов парламента Словакии выразила несогласие с решением МОК о недопуске ряда россиян до ОИ-2018

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Группа депутатов Национального совета Словакии выразила несогласие с решением Международного олимпийского комитета (МОК) не допустить ряд российских спортсменов до зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Решение МОК коснулось и российских паралимпийцев, которые больше всех заслуживают нашего уважения за их борьбу с нелёгкой судьбой», — говорится в письме посла Словакии Петера Припутена, адресованном главе ПКР Владимиру Лукину.

Отмечается, что решение МОК, по мнению словацких парламентариев, является «жестоким актом насилия против основ и принципов олимпийского движения». В своём открытом письме к МОК депутаты призывают организацию пересмотреть такое решение.

Ранее генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда заявил, что недопуск россиян к Олимпийским играм — 2018 не относится к санкциям.

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