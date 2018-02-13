UCI включил в календарь сезона-2018/19 три международных турнира по велотреку в России

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Три международных турнира по велотреку пройдут в России в сезоне 2018/19.
UCI включил в календарь сезона-2018/19 три международных турнира по велотреку в России
  • globallookpress.com
  • © Michael Hundt / Matthias Koch

Международный союз велосипедистов (UCI) сообщил об этом на своём сайте.

В календарь вошли Гран-при Тулы, который пройдёт с 24 по 28 мая, Гран-при Москвы с 30 мая по 1 июня и Гран-при Омска с 7 по 9 сентября.

UCI также внёс в календарь два внутренних соревнования в России — в Москве с 20 по 23 февраля и в Санкт-Петербурге с 23 по 28 августа 2018 года. 

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка россиянка Ольга Забелинская одержала победу в общем зачёте многодневной велогонки, которая проходила в Турции.

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