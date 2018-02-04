Россиянка Забелинская одержала победу в общем зачёте многодневной велогонки в Турции

Трёхкратная олимпийская чемпионка россиянка Ольга Забелинская одержала победу в общем зачёте многодневной велогонки, которая проходила в Турции.

Забелинская выиграла на двух этапах Tour of Eftalia Hotels & Velo Alanya и удержала лидерство по итогам всей многодневки.

Второй в общем зачёте оказалась её соотечественница Мария Новолодская.

Ранее сообщалось, что российский велогонщик был сбит автомобилем во время тренировки в Италии.