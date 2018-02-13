В МОК объяснили, как квоты не приглашённых на ОИ-2018 россиян переходили к другим спортсменам

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Спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл объяснил, как квоты не приглашённых на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане российских спортсменов переходили к другим атлетам.

«Когда проходил квалификационный раунд, расследование комиссии Дениса Освальда не учитывалось. Но после этого по результатам допуска квоты перешли к другим спортсменам согласно рейтингу», — цитирует Макконнелла РИА Новости.

По сообщению зарубежного представителя СМИ, канадский спортсмен не смог поехать на Игры из-за недопущенных российских спортсменов, так как решение об их недопуске приняли незадолго до старта Игр в Пхёнчхане.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS), отклонивший апелляции 47 российских атлетов, которые оспаривали недопуск к зимним Олимпийским играм 2018 года, опубликовал мотивировочную часть своего решения.

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