В МОК объяснили, как квоты не приглашённых на ОИ-2018 россиян переходили к другим спортсменам
«Когда проходил квалификационный раунд, расследование комиссии Дениса Освальда не учитывалось. Но после этого по результатам допуска квоты перешли к другим спортсменам согласно рейтингу», — цитирует Макконнелла РИА Новости.
По сообщению зарубежного представителя СМИ, канадский спортсмен не смог поехать на Игры из-за недопущенных российских спортсменов, так как решение об их недопуске приняли незадолго до старта Игр в Пхёнчхане.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS), отклонивший апелляции 47 российских атлетов, которые оспаривали недопуск к зимним Олимпийским играм 2018 года, опубликовал мотивировочную часть своего решения.