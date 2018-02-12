Стал известен размер призовых за победу в альтернативных ОИ соревнованиях в России
- Reuters
«Установлен размер денежного вознаграждения спортсменам: 4 млн рублей — за золотую медаль, 2,5 млн рублей — за серебряную медаль, 1,7 млн рублей — за бронзовую медаль», — говорится в пресс-релизе правительства России.
Отмечается, что размер денежного вознаграждения личным тренерам, обеспечившим подготовку спортсменов-победителей и призёров будет определяться в порядке, утверждаемом Минспортом и Минфином совместно с Олимпийским комитетом России и Паралимпийским комитетом России.
Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении в России соревнований, альтернативных Олимпийским играм в Пхёнчхане.