Стал известен размер призовых за победу в альтернативных ОИ соревнованиях в России

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Стал известен размер призовых для спортсменов, которые станут победителями альтернативных Олимпийским играм в Пхёнчхане соревнований.
Стал известен размер призовых за победу в альтернативных ОИ соревнованиях в России
  • Reuters

«Установлен размер денежного вознаграждения спортсменам: 4 млн рублей — за золотую медаль, 2,5 млн рублей — за серебряную медаль, 1,7 млн рублей — за бронзовую медаль», — говорится в пресс-релизе правительства России.

Отмечается, что размер денежного вознаграждения личным тренерам, обеспечившим подготовку спортсменов-победителей и призёров будет определяться в порядке, утверждаемом Минспортом и Минфином совместно с Олимпийским комитетом России и Паралимпийским комитетом России.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении в России соревнований, альтернативных Олимпийским играм в Пхёнчхане.

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