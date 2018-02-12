Медведев подписал постановление о проведении альтернативных ОИ спортивных соревнований в России

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении в России альтернативных Олимпийским играм в Пхёнчхане соревнований.
Медведев подписал постановление о проведении альтернативных ОИ спортивных соревнований в России
  • Дмитрий Медведев
  • Reuters

Соревнования пройдут для российских спортсменов, которые не получили приглашения со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) на ОИ-2018.

Вице-премьер Виталий Мутко уточнил, что состязания пройдут в нескольких городах России по олимпийским и паралимпийским видам спорта, сообщает ТАСС.

Он также отметил, что призовой фонд будет соответствовать вознаграждению российских олимпийцев на Играх в Пхёнчхане.

Ранее сообщалось, что в альтернативных турнирах в России примут участие около 920 спортсменов.

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