Медведев подписал постановление о проведении альтернативных ОИ спортивных соревнований в России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении в России альтернативных Олимпийским играм в Пхёнчхане соревнований.

Соревнования пройдут для российских спортсменов, которые не получили приглашения со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) на ОИ-2018.

Вице-премьер Виталий Мутко уточнил, что состязания пройдут в нескольких городах России по олимпийским и паралимпийским видам спорта, сообщает ТАСС.

Он также отметил, что призовой фонд будет соответствовать вознаграждению российских олимпийцев на Играх в Пхёнчхане.

Ранее сообщалось, что в альтернативных турнирах в России примут участие около 920 спортсменов.