Песков назвал беспочвенными обвинения Родченкова в отношении России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения бывшего главы московской антидопинговой лаборатории, информатора WADA Григория Родченкова в отношении России являются беспочвенными.
Песков назвал беспочвенными обвинения Родченкова в отношении России
  • Дмитрий Песков
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich/Global Look Press

«Подобные инсинуации и заявления этого человека (который даже в фильме, скажем так, невооружённым глазом виден как человек, страдающий психологическими, а может быть, и психическими проблемами) вряд ли можно воспринимать серьёзно. Здесь можно только сказать, что, безусловно, какие-либо обвинения на этот счёт в адрес нашей страны беспочвенны. И тем более слова, которые им были сказаны в отношении президента Путина, являются не чем иным, как ложью», — отметил Песков.

Ранее Родченков принял участие в передаче 60 Minutes на телеканале CBS, где объяснил причины, по которым принял решение сделать пластическую операцию для изменения внешности. Он также рассказал, сколько стран в мире используют допинг.

Кроме того, он снова высказал свои прежние обвинение в адрес России.

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