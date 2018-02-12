Родченков в интервью американскому каналу объяснил изменение внешности

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории, информатор WADA Григорий Родченков в ходе беседы на программе 60 Minutes объяснил причины, по которым принял решение сделать пластическую операцию для изменения внешности.

«Эти меры были приняты из соображений безопасности. Есть информация, что моя жизнь находится в опасности, и мы предприняли все необходимые шаги», — сказал Родченков.

Ранее экс-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв заявил, что возможная смерть Родченкова на руку американским спецслужбам.