Родченков: более 20 стран в мире используют допинг, я создал эту порочную систему
Бывший глава московской антидопинговой лаборатории, информатор WADA Григорий Родченков рассказал, сколько стран в мире используют допинг.
«Более 20 стран в мире используют допинг. Без сомнения. Сам я сожалею, что создал эту порочную систему. Сейчас она прекрасно работает», — приводит слова Родченкова CBS.
Он отметил, что сложно бороться с природой людей, часть которых являются неисправимыми мошенниками.
Ранее Родченков в интервью американскому каналу объяснил изменение внешности.
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