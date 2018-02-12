Родченков: более 20 стран в мире используют допинг, я создал эту порочную систему

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории, информатор WADA Григорий Родченков рассказал, сколько стран в мире используют допинг.

«Более 20 стран в мире используют допинг. Без сомнения. Сам я сожалею, что создал эту порочную систему. Сейчас она прекрасно работает», — приводит слова Родченкова CBS.

Он отметил, что сложно бороться с природой людей, часть которых являются неисправимыми мошенниками.

Ранее Родченков в интервью американскому каналу объяснил изменение внешности.