Российские шпажистки выиграли командный турнир на этапе Кубка мира в Барселоне

Женская сборная России по фехтованию на шпагах завоевала золотые медали в командном турнире на этапе Кубка мира в Барселоне.

Российская команда в составе Татьяны Гудковой, Виолетты Колобовой, Ольги Кочневой и Виолетты Храпиной в финале обыграла сборную Италии со счётом 35:25. На пути к финалу россиянки одержали победу над сборными Венгрии, Франции, США. Американки заняли третье место, обыграв в матче за бронзу румынок. Ранее россиянин Алексей Черемисинов выиграл этап Кубка мира по фехтованию на рапирах, который проходил в немецком Бонне.