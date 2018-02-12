Российские шпажистки выиграли командный турнир на этапе Кубка мира в Барселоне

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Женская сборная России по фехтованию на шпагах завоевала золотые медали в командном турнире на этапе Кубка мира в Барселоне.

Российская команда в составе Татьяны Гудковой, Виолетты Колобовой, Ольги Кочневой и Виолетты Храпиной в финале обыграла сборную Италии со счётом 35:25.

На пути к финалу россиянки одержали победу над сборными Венгрии, Франции, США.

Американки заняли третье место, обыграв в матче за бронзу румынок.

Ранее россиянин Алексей Черемисинов выиграл этап Кубка мира по фехтованию на рапирах, который проходил в немецком Бонне.

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