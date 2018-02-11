Россиянин Черемисинов выиграл этап Кубка мира по фехтованию на рапирах в Германии

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Россиянин Алексей Черемисинов выиграл этап Кубка мира по фехтованию на рапирах, который проходил в немецком Бонне.

В финале Черемисинов победил американца Александра Массиаласа со счётом 15:8. Третье место разделили итальянец Гийом Бьянки и француз Жереми Кадо.

Российская шпажистка Татьяна Андрюшина заняла второе место на этапе Кубка мира в Барселоне.

В финале она уступила китаянке Чжу Мине — 7:15. Третью строчку заняли украинка Елена Кривицкая и представительница Южной Кореи Кан Ён Ми.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по фехтованию на рапирах одержала победу в командном турнире на этапе Кубка мира, который проходит в Алжире.

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