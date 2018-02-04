Женская сборная России по фехтованию на рапирах одержала победу в командном турнире на этапе КМ в Алжире

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Женская сборная России по фехтованию на рапирах одержала победу в командном турнире на этапе Кубка мира, который проходит в Алжире.

В состав сборной входят Анастасия Иванова, Светлана Трипапина, Инна Дериглазова и Марта Мартьянова.

Россиянки в финале оказались сильнее представительниц Франции (42:32).

На третьей позиции расположилась команда США.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по фехтованию на шпагах стала второй на этапе КМ в Гаване.

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