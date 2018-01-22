Женская сборная России по фехтованию на шпагах стала второй на этапе КМ в Гаване

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Женская сборная России завоевала серебряные медали в командных соревнованиях на этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах, который проходил в Гаване.

В финальном матче россиянки проиграли сборной Южной Кореи со счётом 34:45.

Бронзу взяла сборная Китая, победившая в матче за третье место команду Италии 38:30.

Ранее женская сборная России по фехтованию на рапирах выиграла этап Кубка мира в Польше.

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