Женская сборная России по фехтованию на рапирах выиграла этап Кубка мира в Польше

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Женская сборная России по фехтованию на рапирах выиграла командные соревнования на этапе Кубка мира по фехтованию в польском городе Катовице.

Российская сборная в составе Инны Дериглазовы, Анастасии Ивановы, Марты Мартьяновы и Светланаы Трипапины в финале были сильнее итальянок (45:39).

Третье место заняла сборная Франции, одержавшая победу над командой Германии в матче за бронзу со счётом 45:22.

Ранее Дериглазова победила в личном турнире на этапе Кубка мира в Польше.

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