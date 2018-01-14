Женская сборная России по фехтованию на рапирах выиграла этап Кубка мира в Польше
Женская сборная России по фехтованию на рапирах выиграла командные соревнования на этапе Кубка мира по фехтованию в польском городе Катовице.
Российская сборная в составе Инны Дериглазовы, Анастасии Ивановы, Марты Мартьяновы и Светланаы Трипапины в финале были сильнее итальянок (45:39).
Третье место заняла сборная Франции, одержавшая победу над командой Германии в матче за бронзу со счётом 45:22.
Ранее Дериглазова победила в личном турнире на этапе Кубка мира в Польше.
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