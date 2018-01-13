Российская рапиристка Дериглазова победила на этапе Кубка мира в Польше

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Российская рапиристка Инна Дериглазова выиграла соревнования на этапе Кубка мира по фехтованию в польском Катовице.

Дериглазова в полуфинале одержала верх над итальянкой Камиллой Манчини — 15:6, а в финале нанесла поражение американке Ли Кифер — 15:4.

Россиянка Лейла Пириева не смогла преодолеть барьер четвертьфинала, уступив Манчини.

Ранее олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая заявила, что решила возобновить спортивную карьеру.

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