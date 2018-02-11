«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкаслу» в матче АПЛ

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«Манчестер Юнайтед» на выезде потерпел поражение от «Ньюкасл Юнайтед» в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкаслу» в матче АПЛ
  • Игрок «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку (слева)
  • Reuters
  • © Carl Recine

Встреча, проходившая на стадионе «Сент-Джеймс Парк», завершилась со счётом 1:0.

Автором единственного гола в матче стал Мэтт Ритчи, поразивший ворота Давида Де Хеа на 65-й минуте.

После поражения отставание «Манчестер Юнайтед», занимающего второе место, от лидирующего «Манчестер Сити» увеличилось до 16 очков. «Ньюкасл» благодаря победе поднялся на 13-е место.

Ранее сообщалось, что покер Агуэро помог «Манчестер Сити» одержать крупную победу над «Лестером» в матче АПЛ.

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