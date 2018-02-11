«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкаслу» в матче АПЛ
- Игрок «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку (слева)
- Reuters
- © Carl Recine
Встреча, проходившая на стадионе «Сент-Джеймс Парк», завершилась со счётом 1:0.
Автором единственного гола в матче стал Мэтт Ритчи, поразивший ворота Давида Де Хеа на 65-й минуте.
После поражения отставание «Манчестер Юнайтед», занимающего второе место, от лидирующего «Манчестер Сити» увеличилось до 16 очков. «Ньюкасл» благодаря победе поднялся на 13-е место.
Ранее сообщалось, что покер Агуэро помог «Манчестер Сити» одержать крупную победу над «Лестером» в матче АПЛ.