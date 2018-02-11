Биатлонист Бабиков о лыжнике Спицове: однозначно первый здоровый спортсмен сегодня
- Антон Бабиков
- globallookpress.com
- © Petter Arvidson
«Денис сегодня — победитель. Однозначно первый здоровый спортсмен сегодня. Хотел поддержать результатом и его, и Семёна Елистратова. Не получилось, что поделать. Я делал всё, что мог. Мы здесь боремся не только за медали, но и за те вещи, которые важнее, чем личная медаль. Взять здесь медаль — не самое главное. Самое главное — достойно биться и терпеть удары», — приводит слова Бабикова «Чемпионат».
Спицов занял четвёртое место в соревнованиях по скиатлону, уступив только трём норвежцам, занявшим весь пьедестал почёта.
Ранее канадский лыжник признался, что россиянин Спицов «убил» его на финише.