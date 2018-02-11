Олимпийский чемпион Васильев назвал стрельбу биатлонистов Бабикова и Елисеева в спринте на ОИ-2018 безобразной

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал выступление Антона Бабикова и Матвея Елисеева в спринтерской гонке на 10 км на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«В выступлении Бабикова и Елисеева нельзя найти ничего хорошего: безобразная стрельба и невнятная лыже-гоночная подготовка. С такими результатами лучше вообще не ездить на Олимпийские игры. Елисеев из десяти патронов попал ровно половину — это безобразие! По-другому не назвать», — приводит слова Васильева РИА Новости.

Он отметил, что оправданий таким результатам быть не может.

«Если ты чувствуешь, что не готов, — зачем едешь на Игры? Нельзя ехать на Олимпиаду такими неподготовленными», — добавил олимпийский чемпион.

По итогам спринтерской гонки Бабиков и Елисеев заняли 57-е и 83-е места соответственно.

Ранее Бабиков заявил, что ошибки, которые он допустил в спринтерской гонке, непростительны.