Биатлонист Бабиков: ошибки, которые я сегодня допустил, непростительны

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Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на 10 км на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«С морозом справился сегодня. Проблема была не в холоде, разогреться и утеплиться получилось. Но ошибки, которые я сегодня допустил, непростительны. Надо их проанализировать, поговорить с тренером. Потому что я даже не знаю, куда были промахи», — приводит слова Бабикова «Чемпионат».

Спортсмен отметил, что его ошибки не были связаны с волнением, поскольку он не считал предстоящую гонку главным стартом в карьере.

«Ошибки были в попытке оценить момент на рубеже. Ветер постоянно менялся. Мне казалось, что он был такой же, как в последней моей пристрелке. Но это оказалось не так», — добавил спортсмен.

В спринте Бабиков допустил четыре промаха на двух огневых рубежах и занял в итоговом протоколе 57-е место.

Как ранее заявил чемпион ОИ-2018 Арнд Пайффер, он всегда верил, что Антон Шипулин чист от допинга.

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