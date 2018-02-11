Биатлонист Бабиков: ошибки, которые я сегодня допустил, непростительны
«С морозом справился сегодня. Проблема была не в холоде, разогреться и утеплиться получилось. Но ошибки, которые я сегодня допустил, непростительны. Надо их проанализировать, поговорить с тренером. Потому что я даже не знаю, куда были промахи», — приводит слова Бабикова «Чемпионат».
Спортсмен отметил, что его ошибки не были связаны с волнением, поскольку он не считал предстоящую гонку главным стартом в карьере.
«Ошибки были в попытке оценить момент на рубеже. Ветер постоянно менялся. Мне казалось, что он был такой же, как в последней моей пристрелке. Но это оказалось не так», — добавил спортсмен.
В спринте Бабиков допустил четыре промаха на двух огневых рубежах и занял в итоговом протоколе 57-е место.
Как ранее заявил чемпион ОИ-2018 Арнд Пайффер, он всегда верил, что Антон Шипулин чист от допинга.