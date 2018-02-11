В МОК рассказали о количестве проданных билетов на олимпийские соревнования в Пхёнчхане
Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс рассказал, сколько билетов было продано на олимпийские соревнования в Пхёнчхане.
По его словам, к настоящему моменту выкуплено 82% от общего числа билетов.
«884 тыс. билетов было продано, это немногим более 82% от всего количества. Мы надеемся, что продажи будут высокими», — цитирует его ТАСС.
Олимпийские игры в Южной Корее продлятся с 9 по 25 февраля.
Ранее в Пхёнчхане перенесли соревнования по горнолыжному спорту на ОИ из-за непогоды.
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