В МОК рассказали о количестве проданных билетов на олимпийские соревнования в Пхёнчхане

Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс рассказал, сколько билетов было продано на олимпийские соревнования в Пхёнчхане.

По его словам, к настоящему моменту выкуплено 82% от общего числа билетов.

«884 тыс. билетов было продано, это немногим более 82% от всего количества. Мы надеемся, что продажи будут высокими», — цитирует его ТАСС.

Олимпийские игры в Южной Корее продлятся с 9 по 25 февраля.

Ранее в Пхёнчхане перенесли соревнования по горнолыжному спорту на ОИ из-за непогоды.